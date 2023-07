Activision-Blizzard : La FTC fait appel tandis que Microsoft s’apprête à terminer le rachat

Un dernier sprint avant la fin

On avait eu des échos ces dernières heures concernant un possible appel de la décision du juge Corley par la FTC, mais il est maintenant officiel.

Cependant, il faut que l’organisme presse le pas, puisque l’ordonnance restrictive expire ce 14 juillet, ce qui signifie que si rien n’est décidé ou prolongé à cette date, Microsoft aura le champ libre pour terminer le rachat dans le week-end. Difficile de voir la FTC obtenir gain de cause étant donné la nature du verdict du juge Corley, qui pointait du doigt, et de manière assez claire, que ce rachat ne mettait pas en danger le consommateur, et ne bouleverserait pas la concurrence non plus.

Microsoft a évidemment répondu à cet appel en exprimant sa frustration :

« Nous sommes déçus que la FTC continue de poursuivre ce qui est devenu une objection manifestement faible, et nous nous opposerons à de nouveaux efforts pour retarder la capacité du rachat d’aller de l’avant. »

Cependant, Microsoft semble confiant dans le fait que cela ne devrait pas le gêner pour aller au bout de cette acquisition. On apprend ce matin que Activision-Blizzard va être retiré de l’indice boursier NASDAQ-100 dès le 17 juillet, ce qui pourrait indiquer que le rachat est bel et bien sur le point d’être effectif dans les heures à venir. Autrement dit, c’est une vraie une course contre-la-montre qui s’opère.

NASDAQ has announced that Activision Blizzard (ATVI) will be removed from the Nasdaq-100 index prior to market open on Monday July 17th. Microsoft and Activision getting ready to close pic.twitter.com/P0Jz88agbW — Tom Warren (@tomwarren) July 13, 2023