Activision-Blizzard fait désormais partie de Microsoft, le rachat est enfin acté et finalisé

Le rachat est terminé, la fin d’une longue histoire

Ce rachat a été approuvé dans la nuit par la CMA, l’autorité britannique chargé de réguler les marchés, et Microsoft avait donc le champ libre pour finaliser l’acquisition après des mois de batailles juridiques. Les deals avec les autres acteurs se sont multipliés, comme avec Nintendo et surtout Sony, qui auront obtenu un accord pour que la licence Call of Duty (si précieuse) continuent à être portée sur leurs machines pendant encore au moins dix ans. Le temps des concessions est terminé et Microsoft peut sabrer le champagne puisque toute cette affaire est désormais terminée : Activision-Blizzard a officiellement rejoint ses rangs.

Microsoft s’est d’ailleurs empressé de publier un trailer célébrant cette annonce, qui devait certainement être prêt depuis quelques semaines. On y voit simplement toutes les licences désormais possédées par Microsoft, qui sont nombreuses. Entre ses licences maison type Halo ou Forza, les productions Bethesda, et maintenant Activision-Blizzard (sans oublier King), Microsoft est plus grand que jamais. C’est donc une journée historique pour l’industrie, que l’on soit pour ou contre ce rachat.

Naturellement, Phil Spencer, grand manitou de Xbox, s’est empressé de communiqué sur la finalisation de ce long processus :

« Aujourd’hui est une bonne journée pour jouer. Nous accueillons officiellement Activision Blizzard King dans l’équipe Xbox. Ensemble, nous créerons des histoires et des expériences qui rassembleront les joueurs, dans une culture permettant à chacun de faire de son mieux et de célébrer la diversité. Aux millions de fans qui aiment les jeux Activision, Blizzard et King, nous savons que vous êtes le cœur et l’âme de ces franchises, et nous sommes honorés de vous compter parmi notre communauté. Que vous jouiez sur Xbox, PlayStation, Nintendo, PC ou mobile, vous êtes toujours le bienvenu ici, même si Xbox n’est pas l’endroit où vous jouez à votre franchise préférée. Parce que quand tout le monde joue, nous gagnons tous. »

Un message d’ouverture qui n’oublie pas de citer les concurrents et qui montre que le futur de certaines licences ne se fera pas que sur Xbox, même si la marque devrait bientôt compter pas mal d’exclusivités en plus, notamment pour son Game Pass.

Bobby Kotick, Game Pass… Que va t-il se passer ?

Et le Xbox Game Pass, parlons-en. Si l’on s’en tient à ce qu’Activision-Blizzard à déclaré il y a quelques jours, il faudra attendre 2024 pour voir les premiers jeux de l’éditeur débarquer sur le service de Microsoft. Mais, puisque quelqu’un d’autre est aux commandes maintenant, tout pourrait changer, même si l’on imagine mal les gros titres comme Diablo IV et Call of Duty Modern Warfare III arriver sous peu dans le Xbox Game Pass. Microsoft réaffirme néanmoins qu’aucun titre n’arrivera là, tout de suite, sur le Game Pass, mais que lesmois à venir seront à surveiller.

La prochaine conférence Xbox sera assurément l’une des plus surveillées de l’histoire avec ce catalogue rempli de potentielles exclusivités (en dehors de Call of Duty), mais les premières choses qui vont bouger seront sans doute les exécutifs en interne. La culture d’entreprise qui règne au sein des différentes équipes de l’éditeur a été largement pointée du doigt ces dernières années, Bobby Kotick en étant le meilleur représentant. On ne sait pas encore ce qu’il va advenir de l’actuel PDG du groupe (qui prépare déjà sans doute son plus beau parachute doré), du moins après fin 2023 puisqu’il a déjà annoncé qu’il occuperait ses fonctions au moins jusqu’à la fin de l’année. Il devrait donc quitter son poste à la tête d’Activision-Blizzard après le 1er janvier 2024, mais impossible de savoir ce que l’avenir lui réserve pour le moment.

S’il y a bien une chose que l’on peut espérer pour ce rachat, c’est que les conditions de travail s’améliorent au sein d’Activision-Blizzard sous la supervision de Microsoft. Un espoir visiblement partagé par de nombreux employés, comme l’a récemment souligné Jason Schreier, journaliste chez Bloomberg :

« J’ai parlé cette semaine à plusieurs employés d’Activision Blizzard qui étaient tous très enthousiastes à l’idée de conclure cet accord. »

On croise les doigts pour que ce problème en particulier s’arrange, tandis que l’on reste aux aguets sur la future stratégie de Microsoft. Une chose est sûre, l’industrie s’apprête à changer avec ce rachat historique.