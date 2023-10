La CMA valide le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft après une longue procédure

Le dernier obstacle n’en est plus un

Les plot twists sont désormais terminés. L’affaire Activision-Blizzard va prendre fin d’ici peu étant donné que la CMA a donné son accord pour la rachat par Microsoft. Une validation qui est d’abord passée par une concession du côté du constructeur, qui a vendu les droits en cloud gaming des jeux Activision-Blizzard à Ubisoft, afin d’équilibrer un peu plus le marché du jeu en nuage, source d’inquiétude principale de la CMA :

« Le nouvel accord empêchera Microsoft de bloquer la concurrence dans le domaine du cloud gaming à mesure que ce marché prendra son essor, préservant ainsi des prix et des services compétitifs pour les clients du Royaume-Uni. Cela permettra à Ubisoft de proposer le contenu d’Activision sous n’importe quel modèle commercial, y compris via des services d’abonnement multijeux. Cela contribuera également à garantir que les fournisseurs de cloud gaming pourront utiliser des systèmes d’exploitation non Windows pour le contenu Activision, réduisant ainsi les coûts et augmentant l’efficacité. »

Avec cette concession, la CMA donne enfin son feu vert à Microsoft qui a maintenant le champ libre pour acter le rachat d’Activision-Blizzard. Si l’on suit la logique de cette annonce, cette acquisition devrait être finalisée dans la journée, après plus d’un an et demi de rebondissements et de procès, ce qui va marquer un tournant majeur pour toute l’industrie. On attend donc fermement la conclusion de cette affaire, qui est imminente.