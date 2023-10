Les jeux d’Activision-Blizzard comme Diablo IV ou Call of Duty n’arriveront pas avant 2024 sur le Xbox Game Pass

2024 va booster le Game Pass

Est-il possible que la saga Call of Duty et d’autres licences de l’éditeur arrivent dans le Xbox Game Pass dans les prochains jours ? Rien n’est moins sûr, de l’aveu même d’Activision-Blizzard. Face à ces questions qui se font de plus en plus nombreuses au fur et à mesure que l’échéance se rapproche, le groupe de Bobby Kotick a pris la parole sur les réseaux sociaux pour prévenir que ses jeux ne devraient pas arriver sur le Xbox Game Pass avant 2024 :

« Bien que nous n’ayons pas l’intention d’intégrer Modern Warfare III ou Diablo IV dans le Game Pass cette année, une fois l’accord conclu, nous prévoyons de commencer à travailler avec Xbox pour proposer nos titres à davantage de joueurs à travers le monde. Et nous prévoyons de commencer à ajouter des jeux dans Game Pass au cours de l’année prochaine. »

Ce qui est sans doute une énième mesure pour ne pas affoler les rares organismes encore sceptique sur le rachat, la FTC (aux Etats-Unis) et la CMA en tête. Cette affaire nous aura réservé des tas de rebondissements et il n’est pas à exclure la possibilité que Microsoft change d’avis d’ici quelques semaines en ajoutant une partie du catalogue de l’éditeur dans son service. On pense plutôt à la partie « legacy » d’Activision-Blizzard, avec des titres sortis il y a quelques années, comme il avait pu le faire avec les jeux Bethesda. On reste attentifs, tout devrait bouger cette semaine.

It’s awesome to see anticipation building for Call of Duty®: Modern Warfare® III. As we continue to work toward regulatory approval of the Microsoft deal, we’ve been getting some questions whether our upcoming and recently launched games will be available via Game Pass. While we… — Activision Blizzard (@ATVI_AB) October 9, 2023