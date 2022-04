Activision-Blizzard : Les actionnaires de l’éditeur approuvent le rachat par Microsoft

Voilà une nouvelle grande étape de franchie pour le deal entre Activision-Blizzard et Microsoft. Ce rachat promet d’être l’un des feuilletons de ces prochains mois, grâce à une procédure qui va s’étaler jusqu’à juin 2023 et qui va passer par plusieurs étapes importantes qui vont décider d’un accord ou non. Maintenant que les actionnaires de Microsoft ont approuvé le rachat, le vote était aujourd’hui soumis aux actionnaires d’Activision-Blizzard, qui ont accepté en grande majorité, comme le rapporte Business Wire.

Un vote écrasant

Sans surprise, 98% des actionnaires de l’entreprise ont approuvé le rachat par Microsoft dans le vote qui avait lieu aujourd’hui, les 2% restants étant probablement un groupe minoritaire activiste qui a lutté contre le pouvoir de Bobby Kotick au cours de ces derniers mois (et contre le fait que ce dernier obtienne un joli parachute doré après ce rachat).

Cette nouvelle vient s’ajouter à un article publié aujourd’hui sur Bloomberg, qui fait écho d’une inquiétude croissante de Wall Street envers la faisabilité de ce deal entre l’éditeur et Microsoft. Si les deux partis ont évidemment voté pour cette fusion, Bloomberg rapporte que Wall Street voit l’action d’Activision-Blizzard baisser peu à peu depuis l’annonce du rachat et que cela pourrait être un signe que les investisseurs ne croient pas tous que la FTC (Federal Trade Comission) va autoriser ce rachat, ou du moins qu’ils restent prudents à ce sujet. Même si évidemment, l’annonce du vote de ce soir ne va clairement pas dans le sens de l’article de Bloomberg.

Toujours est-il que si pour le moment, rien d’officiel ne semble se mettre sur la route de ce rachat, la FTC reste le plus gros caillou dans la chaussure d’Activision-Blizzard et Microsoft, surtout depuis le renforcement des lois antitrust par le président Joe Biden. Rien n’est encore fait donc, et cette étape de la part des investisseurs d’Activision-Blizzard n’était finalement qu’une formalité.