L’action-RPG open-world Wuthering Waves est annoncé, le vrai concurrent de Genshin Impact ?

Depuis que Genshin Impact a envahi le monde du free-to-play, beaucoup de studios tentent de copier la formule et de l’adapter pour tirer son épingle du jeu. On a pu le voir avec Tower of Fantasy, celui qui fait le plus parler de lui étant donné son succès en Asie, et qui va bientôt arriver en Occident, mais d’autres jeux continuent à tenter de surfer sur cette vague. C’est le cas du studio Kuro Game, que l’on connait pour Punishing: Gray Raven, qui annonce aujourd’hui Wuthering Waves, et la ressemblance avec Genshin Impact est frappante.

Premières images de gameplay

On découvre ici plusieurs vidéos, avec un trailer CGI qui met en avant la protagoniste du jeu, avant de s’attarder sur le gameplay dans une vidéo un peu plus courte, mais bourrée d’action.

Comme on peut le voir dans ces séquences le jeu emprunte tout ce qui fait le seul du jeu de miHoYo, en remplaçant l’escalade par la faculté de courir sur les murs. Le gameplay semble être aussi plus dynamique, mais on attendra d’avoir plus d’images à se mettre sous la dent pour se prononcer véritablement.

Kuro Game prévient que le développement est encore à un stade peu avancé, et que ce que l’on peut voir ici ne représente pas le produit final, surtout pour ce qui est de la qualité des visuels.

Toujours est-il que le titre devrait forcément plaire à quelques initiés de Genshin Impact, qui voudraient voir ce que les autres studios peuvent faire de cette formule du gacha free-to-play en monde ouvert.

Aucune date de sortie n’a été annoncée pour Wuthering Waves, ni aucune plateforme, mais le site officiel est ouvert.