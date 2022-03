Tower of Fantasy prépare son arrivée en Occident avec une bêta fermée

Souvent présenté comme le Genshin Impact-killer, simplement parce qu’il présente quelques similitudes avec le gacha de miHoYo, Tower of Fantasy n’avait jusqu’ici pas précisé son ambition concernant l’Occident, malgré une sortie couronnée de succès en Chine. C’est désormais chose faite, avec Level Infinite qui a annoncé dernière l’arrivée d’une version globale pour le jeu, que l’on pourra tester tout prochainement à l’occasion d’une bêta fermée.

Bientôt en France ?

#ToFAprilBeta coming soon ⚔️ Mark your calendars, Wanderers! We're hosting our first regional Closed Beta Test in April 2022. Applications for testers are now open: https://t.co/jlNTgCSODl See below for closed beta test contest details ⬇️#ToF — Tower of Fantasy (@ToF_EN_Official) March 15, 2022

Enfin, du moins si vous résidez aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada ou encore en Allemagne. Vous sera alors en mesure de vous inscrire sur la bêta, qui aura lieu en avril, si vous soumettez votre candidature sur le site officiel avant le 28 mars prochain.

Pour rappel, Tower of Fantasy est un RPG avec des mécaniques de MMO et une dimension multijoueur plus prononcée que celle de Genshin Impact, avec une univers bien différent, mêlant science-fiction et fantasy. On est envoyé sur la planète Aida, dernier espoir de l’humanité après l’épuisement des ressources de la Terre, tandis que l’on doit faire face à une substance mystérieuse nommé Omnium qui cause de nombreuses catastrophes.

On retrouvera alors la société divisée en trois factions, avec d’un côté les Hykros, qui pensent aux bénéfices de l’Omnium et qui veulent l’exploiter pour faire avancer le monde et les êtres humains ; les Héritiers d’Aida qui seront tous l’inverse et qui voient l’Omnium d’un mauvais oeil ; et les Hyènes, qui sont une bande de pillards doués en robotiques.

Cet open-world free-to-play n’a pas encore confirmé s’il serait traduit en français un jour ou non, mais on en apprendra certainement un peu plus après la tenue de la bêta. Tower of Fantasy est prévu sur mobiles et PC.