Acer présente les nouveautés de sa gamme Predator dédiée au gaming

La conférence Next Acer est l’occasion chaque année pour la marque taïwanaise de présenter ses nouveaux produits qui arriveront au cours de l’année. Bien évidemment, notre attention s’est particulièrement portée sur la partie « gaming » de la firme avec la gamme Predator.

Pas de grands chamboulements au programme mais des mises à jour techniques qui sont bienvenues.

Les Helios 300 et 700 se mettent à la page

Les Helios, les PC portable très haut de gamme de chez Predator, se mettent à jour avec des composants plus récents. Bien qu’absent de la conférence, le Triton 300 a lui aussi droit au même traitement.

Le Helios 300

Nous avions déjà eu l’occasion de tester la version actuelle il y a quelques mois avec un retour plutôt positif. Ce nouveau Helios 300 présenté aujourd’hui propose notamment un processeurs Intel Core série H de 10e génération, des cartes graphiques overclockables NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Design, et un écran IPS désormais en 240 Hz (144Hz auparavant) et qui reste à 15.6 pouces. En outre il pourra porter en son sein jusqu’à 32 Go de mémoire DDR4 à 2933 MHz, deux SSD PCIe NVMe en configuration RAID 0 et un disque dur allant jusqu’à 2 To.

Le refroidissement était l’un des points négatifs que l’on avait souligner lors de notre test, Acer semble avoir corriger le tir avec sa technologie de refroidissement tout en réduisant le bruit des ventilateurs avec les technologies AeroBalde et Acer CoolBoost. Le Helios 300 sera disponible chez nous ce mois d’août à partir de 1499€.

Le Helios 700

Le Helios 700 est la grosse bête de cette gamme, nous avions également pu tester ce mastodonte avec un assez bon retour il y a peu. Cette nouvelle version proposera un processeur Intel Core i9-10980HK ou i7-10875H overclockable de 10e génération, ainsi qu’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ou RTX 2070 SUPER. Comme pour le Helios 300, le refroidissement de la machine a subi une amélioration avec la technologie Predator Powergem pour les processeurs Core I9.

En c qui concerne l’écran, nous avons droit à une dalle IPS Full HD en 144 Hz de 17.3 pouces et compatible G-Sync. Le clavier coulissant Hyperdrift a aussi subi quelques améliorations avec des switchs mécaniques MagTek aux touches ZQSD. Le Helios 700 sera disponible chez nous au mois d’octobre prochain à partir de 2899€.

Même chose pour le Triton 300 et le Nitro 7

Le Triton 300

Le Triton 300, un pc portable multifonction destiné aux jeux et à la bureautique, se met à la page avec un Intel Core série H de 10e génération, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Design et un écran qui propose désormais un taux de rafraîchissement de 240 Hz.

Le Triton 300 sera disponible chez nous au mois de septembre prochain à partir de 1699€.

Le Nitro 7

Ce PC portable mettant l’accent sur la mobilité subit également une bonne mise à jour avec un Intel Core série H de 10e génération et une carte graphique GeForce RTX 2060. Il propose en outre désormais jusqu’à 32 Go de mémoire DDR4 2933, des contrôleurs Killer Ethernet E2600 sans oublier la compatibilité avec le Wifi 6. Il profite également de la nouvelle technologie de refroidissement Acer CoolBoost. Au niveau de l’écran rien ne bouge, nous sommes toujours sur du IPS Full HD pour 15.6 pouces et taux de rafraîchissement de 144Hz.

Le Nitro 7 sera disponible chez nous au mois de septembre prochain à partir de 1299€.

Le Predator Orion 9000 : la bête de course

Pour les joueurs souhaitant investir dans une grosse tour garantissant des performances optimales, la mise à jour du Orion 9000 ne passera pas inaperçue. La conférence a d’ailleurs largement mis en avant cette belle bête avec une réduction de bruits accrue toute en laissant passer les nombreux éclairages grâce au EMI Shield. Au niveau des composants, nous avons un Intel Core i9 Extreme Edition, deux RTX 2080Ti en mode SLI, jusqu’à trois disques durs de 3,5 pouces et deux SSD de 2,5 pouces.

Le refroidissement n’est pas en reste avec 3 ventilateurs Predator FrostBlade de 4.7 pouces, et ventilateur à refroidissement liquide pour le processeur. Il propose également un overclocking en pressant un simple bouton et une compatibilité Ethernet Killer E3100G ainsi qu’avec le Wifi 6 pour un temps de latence réduit au maximum.

Comptez tout de même 2799€ pour ce monstre qui sera disponible en octobre prochain.

Petit point tout de même sur les moments forts de cette conférence marquée par le jeu Pierre/Papier/Ciseaux, notamment avec le lancement assez inattendu d’une boisson énergisante appelée le « Predator Shot ». Acer a aussi habilement tiré parti de l’actualité en proposant des chromebook équipés d’une solution antibactérienne pour réduire les risques dans les lieux de travail ainsi qu’une gamme Enduro capable de résister à tous types d’environnements. En ce qui nous concerne, nous ne manquerons pas de tester ces nouveaux produits de la gamme Predator dans les prochains mois.