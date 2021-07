Abandoned : Une nouvelle image floutée sème le doute

Le feuilleton de l’été Abandoned continue, et commence à s’étirer un peu trop en longueur au fur et à mesure que les tweets de Blue Box Games Studios s’accumulent. Tandis que Hasan Kahraman clame n’avoir aucun lien avec Hideo Kojima et Silent Hill, visiblement épuisé par la comparaison, le studio continue dans sa communication cryptique.

Comment mettre de l’huile sur le feu

Are you ready? We are! pic.twitter.com/dQJwjot99S — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) July 27, 2021

Le studio a posté une image de sa Realtime Experience, l’application qui permettra de voir et de ressentir (grâce à la DualSense) les trailers et autres expériences liées à Abandoned. Seulement voilà, cette image floutée à encore une fois donné du grain à moudre à celles et ceux qui pensent que Kojima se cache derrière cette histoire, et qui n’en démordent pas malgré les démentis.

La cause ? L’image qui semble montrer le visage d’un homme avec un bandeau sur un oeil, qui n’est pas sans rappeler un certain personnage de Metal Gear Solid, évidemment. Ce qui n’aurait aucun rapport avec Silent Hill ou un autre jeu d’horreur (seulement à l’autre licence phare de Kojima), mais on est plus à ça près dans le monde des théories. Les internautes s’amusent même à deviner ce qui se cache derrière les mots floutés situés au dessus du titre, avec des « Welcome to Silent Hill » et autres spéculations tirées par les cheveux.

On ne sait plus vraiment s’il s’agit d’une maladresse ou non à ce stade, mais cette communication devient de plus en plus étrange, pour ne pas dire poussive. La réponse à ce mystère aura lieu le 10 août prochain, date à laquelle on pourra découvrir l’application sur PS5