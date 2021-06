Abandoned : L’application ne sera pas révélée aujourd’hui, Hasan Kahraman reprend la parole

Le feuilleton Abandoned continue. Après avoir enflammé les réseaux sociaux, Blue Box Games Studios avait prévenu que l’application liée à Abandoned serait dévoilée aujourd’hui pour avoir un premier aperçu du vrai jeu qui se cacher derrière. Malheureusement, le directeur du studio, Hasan Kahraman, annonce que ce ne sera pas le cas, et nous donne rendez-vous en août.

Une histoire qui peut vite devenir problématique

An update from Hasan: pic.twitter.com/vpFN81YDXL — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 25, 2021

Dans un nouveau message vidéo, Hasan Kahraman s’exprime sur ce retard et déclare que l’équipe a vécu deux semaines très particulières, sans doute suite à l’explosion des théories autour du jeu. Il explique alors que l’application ne sortira pas aujourd’hui comme prévu, mais en août, comme pour le premier trailer du jeu. Il déclare que tout n’est pas encore prêt, et s’excuse pour le délai tout en remerciant les joueurs de leur patience.

Cela pourrait donc s’arrêter là si l’on était dans une histoire normale, mais ce n’est pas le cas. Comme le souligne Jason Schreier, on peut clairement commencer à voir que toute la situation a échappé au contrôle du studio, avec un jeu qui a désormais bien plus d’attention que prévu, ce qui est peut être négatif pour une petite équipe qui doit gérer énormément d’attentes (on repense à Hello Games et No Man’s Sky).

Alors bien sûr, il y en aura toujours dire que tout ceci fait partie du complot, de la grande œuvre de communication organisée par Hideo Kojima et que cet Hasan Kahraman n’est qu’un acteur. Après tout, il est facile de mettre en avant le fait qu’aucun autre membre du studio ne soit montré, ou encore d’autres « preuves » plus ou moins tirées par les cheveux que tout ceci est louche. Mais dans le doute, ne serait-il pas mieux d’arrêter d’y croire ?

Car si tout cela est faux, nous avons juste en face de nous une équipe et un homme complétement dépassés par les événements, qui vont produire un jeu qui sera forcément détesté par une partie du public car il ne correspond pas à leurs fantasmes (cela se voit déjà dans les messages d’insultes qu’il reçoit sur Twitter). De l’autre, si tout ceci n’est qu’une ruse, on ne pourra que penser qu’il est assez malsain de fabriquer tout cela de toutes pièces en mettant en avant un développeur visiblement fatigué par la situation, pour simplement mieux nous surprendre ensuite.

On imagine que les théories ne cesseront de toute façon pas, et ce jusqu’au vrai reveal du jeu, qui est donc maintenant attendu pour le mois d’août.