Abandoned : L’application verra le jour 10 août, et pourra être pré-téléchargée le 29 juillet

La saga de l’été Abandoned continue avec Blue Box Game qui donne aujourd’hui quelques détails sur la mise en ligne de son application. Cette dernière avait été repoussée il y a quelques jours, avec un message vidéo de Hasan Kahraman expliquant que le studio visait une sortie pour le mois d’août, et on a désormais droit à une date plus précise.

L’application enfin datée

We’re excited to announce that the Abandoned Trailers App will be available to preload free of charge for all PS5 users on July 29 with the introduction available on August 10 followed by the first trailer later in August. — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) July 11, 2021

Dans un nouveau tweet, le studio donne alors le planning à venir. Il faudra donc attendre le 10 août pour découvrir cette application sur PS5, qui sera évidemment gratuite. Il sera également possible de la pré-télécharger dès le 29 juillet, tandis que le premier trailer diffusé sur cette application devra attendre un peu plus longtemps, avec une diffusion prévue dans le courant du mois d’août.

Si vous vous demandez à quoi servira une application pour regarder des trailers, c’est parce que Blue Box Game intégrera des features comme le support de la DualSense lors de ces trailers, permettant alors de mieux ressentir le feeling que va procurer le jeu final.

No and No and our several outsourcing aid and freelancers help us to reduce production time. — Hasan Kahraman (@HasanEKahraman) July 11, 2021

Et puisque certains se demandent toujours si Hideo Kojima se cache derrière toute cette histoire, Hasan Kahraman a ouvert son propre compte Twitter pour répondre à toutes les questions. Un internet lui a alors demandé si le jeu était relié à Silent Hill, si Kojima avait un lien avec lui, et pourquoi Nuare Studio travaille avec Blue Box Games. Voici la réponse de l’intéressé :

« Non et non, et les aides extérieures et les freelances nous aident à réduire le temps de production. »

Un énième déni qui calmera peut-être certaines théories. On attend maintenant de voir à quoi ressemblera l’application et si le jeu se montrera durant l’été, peut-être durant la Gamescom ?