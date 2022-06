A Plague Tale : Requiem dévoilera sa date de sortie le 23 juin lors d’un showcase

Montré à deux reprises ces derniers jours, d’abord lors du Tribeca Games Showcase puis pendant le Xbox-Bethesda Showcase, A Plague Tale : Requiem a bien profité du Summer Game Fest 2022 pour faire grimper la hype auprès des joueurs et des joueuses. Et, bonne nouvelle, ce n’est pas terminé puisque le jeu d’action et d’aventure d’Asobo Studio aura droit à son propre livestream le 23 juin prochain à 18h en France.

Vous reprendrez bien un peu de gameplay ?

#APlagueTale’s release date reveal. An exclusive gameplay trailer. And more. Tune in on June 23 at 6 PM CEST / 12 PM EDT / 9 AM PDT on our YouTube Premiere: https://t.co/3AhgT25iNs pic.twitter.com/DTnW69uVH4 — Focus Entertainment (@Focus_entmt) June 13, 2022

Diffusée sur la chaîne YouTube officielle de Focus Entertainment, cette conférence promet de partager un long trailer de gameplay et surtout la date de sortie précise du titre. On ignore pourquoi les deux entreprises françaises ont choisi de procéder ainsi pour dévoiler cette information plutôt que hier soir ou au cours du Xbox Games Showcase Extended prévu demain à 19h mais, l’essentiel, c’est que l’on va enfin savoir quand nous pourrons découvrir la suite du périple d’Amicia et de Hugo.

En attendant, rappelons que A Plague Tale : Requiem sera disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.