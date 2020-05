Zombie Army 4 : Dead War – La deuxième mission Blood Count disponible

Rebellion vient de sortir la deuxième mission intitulée Blood Count de la campagne de Zombie Army 4 : Dead War en trois volets, campagne appelée Hell Cult.

Un château abandonné et les mystères de l’occultisme

La deuxième mission de Zombie Army 4 : Dead War s’annonce donc mystérieuse à souhait (nous vous invitons à lire ou relire nos 8 astuces pour bien débuter). Des morts-vivants Transylvaniens ? Des adeptes du culte SS ? Ce sera le cadet de vos soucis. Vous allez pénétrer dans un château abandonné, percer les mystères des sciences occultes ainsi que les secrets les plus sombres de la crypte.

Explorez un tout nouvel endroit dans cette mission terrifiante jouable jusqu’à quatre joueurs, avec de nouveaux ennemis, des objets de collection, des récompenses et plus encore! Le Führer est peut-être parti, mais la guerre des morts fait encore et toujours rage !

Zombie Army 4 : Dead War est actuellement disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC.