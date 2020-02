Zombie Army 4: Dead War, où trouver le jeu au meilleur prix ?

Parmi les sorties de ce mois de février 2020, on y retrouve un certain Zombie Army 4: Dead War. Quatrième véritable volet de la série de jeux de survie, il s’agit ici d’un titre coopératif qui se joue jusqu’à 4 joueurs et où il faut enchaîner les niveaux et tenter de faire face à des zombies. Plutôt complet, il est aussi relativement abordable niveau tarif.

Où trouver Zombie Army 4: Dead War pas cher ?

Ainsi, si vous cherchez à mettre la main sur Zombie Army 4: Dead War à petit prix, on vous propose un comparateur en ligne qui vous permet de savoir où trouver le jeu au meilleur prix. Bien sûr, désactivez votre bloqueur de publicité, mais sachez que ce comparateur est mis à jour en temps réel : vous pouvez repasser à n’importe quel moment, il proposera les meilleurs prix du moment.

A l’heure où ces lignes sont écrites, pas de grande remise à noter. Il est facturé à 39.99€ peu importe le revendeur, ce qui est déjà un prix intéressant. Peut-être se tourner du côté d’Amazon avec la livraison gratuite ? Sur Xbox One, on notera quand même qu’il est à 31.90€ sur Cdiscount. Rappelons que Zombie Army 4: Dead War est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.