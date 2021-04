PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus Avril 2021

Tous les mois, de nouveaux jeux font leur apparition dans l’onglet PlayStation Plus de votre console PS4 ou PS5. Sony s’apprête à déployer les titres « gratuits » pour ce mois d’avril et après Final Fantasy VII Remake et Remnant From The Ashes en mars, voyons un peu ce qui nous attend pour les prochaines semaines.

Quels sont jeux PlayStation Plus d’avril 2021 ?

Comme chaque mois, on vous présente les jeux PlayStation Plus disponibles en vidéo. Et en avril, les abonnés pourront télécharger trois nouveaux titres sur l’ensemble des plateformes :

Alors, qu’allez-vous télécharger ? Rendez-vous ce mardi 6 avril dans l’après-midi pour la disponibilité des jeux.