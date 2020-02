Au fait, Zombie Army 4: Dead War rappelle qu’il est disponible en vidéo

C’est l’une des sorties majeures de ce mois de février : Zombie Army 4: Dead War fait son apparition sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Son objectif ? Défourailler du zombie nazi avec le sourire, et surtout, avec des ami(e)s. Jouable en solo ou en coopération jusqu’à 4 joueurs, il s’annonce comme un bon passe temps à faire à plusieurs.

Un trailer de lancement pour Zombie Army 4

Chapeauté par Rebellion et série annexe à Sniper Elite, Zombie Army 4: Dead War sort ce 4 février sur consoles et PC. Cette bande-annonce nous montre quelques séquences de gameplay et les différentes forces du titre mais nous rappelle surtout qu’il ne faut pas le prendre au sérieux.

Si vous voulez en savoir plus sur le titre, nous vous avons déjà proposé déjà pas mal de petits sujets sympas :

Prêt à poutrer du zombie ?