Zenless Zone Zero : Voici tout ce qu’il faut savoir sur la version 1.2 du jeu

« Tour de Inferno »

Avec cette mise à jour, on s’aventurera vers la frontière extérieure de la Nouvelle Eridu, une région un peu plus désolée au look très américain et très typée Grand Canyon. Et pour traverser cette région, on pourra même se déplacer à moto lors de séquences prédéterminées.

C’est dans cette zone que les Proxys vont rencontrer de nouveaux personnages ainsi que des ennemis inédits, dont des gangs adverses qui vont se mettre en travers de la route des Fils de Calydon. C’est surtout le Suzerain, le boss ennemi, qui viendra vous donner du fil à retordre.

Les bannières de la version 1.2

Premier personnage de rang S à débloquer pour cette version 1.2, Ceasar est une agent Défense et Physique, qui porte une épée et un bouclier. Elle pourra donc bloquer avec ce dernier, du moins si le timing est bon, ce qui affaiblira aussi l’ennemi et augmentera la résistance à l’interruption. Son attaque ultime lui permet de lancer son bouclier et d’infliger de lourds dégâts.

Deuxième personnage, Burnice White, de type Feu et Anomalie, qui se bat avec un lance-flammes dans chaque main. Parfait pour brûler les ennemis, d’autant plus qu’elle se positionne en tant que sub-DPS, qui va faire des dégâts même lorsqu’elle n’est pas sur le terrain.

Un nouveau Bangboo fera aussi son apparition, à savoir Moccus pourpre, qui foncera sur les ennemis avec sa moto pour l’exploser et ainsi vous donner un coup de main bien utile sur le terrain.

Les événements de la version 1.2

L’événement principal de la version 1.2 sera « Festin du Suzerain ». Vous recevrez une requête du maire de la ville de Brûlebois, qui vous demandera de retaper un vieux restaurant en ruines. On aura donc droit à plusieurs mini-jeux comme de la cuisine, et effectuer tout cela permettra aussi d’obtenir un exemplaire de l’agent rang A Lucy.

Rendez-vous ensuite dans la salle d’arcade d’Asha pour découvrir « Brigade bizarroïde », un nouveau mini-jeu façon The Binding of Isaac (pour résumer grossièrement) avec du rogue-like intégré.

L’événement « Errance étherique » sera quant à lui centré sur les fameuses télévisions du jeu, avec plusieurs niveaux à parcourir. Dans « Voyage à Ridu », vous devrez résoudre des puzzles auprès du chien qui tient le kiosque dans votre quartier. Vous pourrez aussi les marchands locaux à travers divers requêtes, tandis qu’une nouvelle série de commissions sera ajoutée.

Un nouveau mode de jeu fera son apparition avec « Formation des inspecteurs ». Vous devrez ici choisir une route et combattre, parfois en utilisant des agents que vous ne possédez pas. Vous pourrez ensuite envoyer vos agents en mission sans vous pour rapporter un peu d’expérience sans trop se fouler.

Les Jardins en friches sont modifiés pour enlever toute restriction de niveau tout en ajoutant le mode « Assaut éclair », qui permet de passer outre l’étape des télés pour aller directement au cœur du combat. Il sera aussi possible d’augmenter le niveau du défi en ajoutant des règles supplémentaires, de quoi vous donner accès à de meilleures récompenses.

HoYoverse a bien compris que ce système de damier TV posait problème et a augmenté la vitesse de déplacement et des animations dans ces niveaux, tout en vous permettant de récupérer automatiquement les récompenses manquantes si vous avez déjà terminé une commission.

Le code polychrome bonus

Vous avez maintenant quelques heures pour entrer le code bonus suivant afin de récupérer des récompenses en jeu :

TOURDEINFERNO

Quand sortira la version 1.2 de Zenless Zone Zero ?

Vous pourrez jouer à la version 1.2 de Zenless Zone Zero dès le mercredi 25 septembre prochain. Une maintenance aura lieu juste avant, dans la nuit, et vous récupérerez des polychromes en dédommagement.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.