Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 1.5 (bannières, nouveaux costumes…)

La Nouvel An sera fêté en musique

Maintenant que toute l’histoire de la Section 6 est derrière nous, place à un peu plus de divertissement pour nos proxys. La version 1.5 sera concentrée sur l’histoire de l’une des stars de la Nouvelle-Eridu, à savoir la chanteuse Astra Yao. N’allez pas croire pour autant que vous assisterez à un concert sans couacs et à une cérémonie du Nouvel An sans anomalies, comme on peut le voir dans ce nouveau trailer.

Les personnages de la version 1.5

Le premier agent de rang S que l’on pourra débloquer sera évidemment Astra Yao, qui est prévue comme étant un soutien éthérique qui va apporter des bonus à l’équipe grâce à son chant.

En changeant d’agent, si elle est entrée dans son mode Tempo idyllique, elle restera sur le terrain (sans pouvoir se faire toucher) afin de conférer du soutien au personnage actif. Son attaque ultime permettra aussi d’enchainer les attaques de suivi plus rapidement et soignera aussi votre équipe.

Deuxième personnage de rang S pour la version 1.5, Evelyn, qui sera de type Feu et attaque. Un personnage qui enchaînera les attaques à une vitesse démesurée et qui ligotera les ennemis pour augmenter son taux de critique. Plus on enchaînera les ennemis, plus Evelyn pourra récolter des points à dépenser afin d’effectuer une plus grande attaque de zone qui va brûler les ennemis.

Quant aux Bangbous, un nouveau rang S sera ajouté avec Clac, qui va jouer les photographes sur le champ de bataille et infliger des dégâts grâce aux flashs de son appareil photo. Pour ce qui est des bannières, Astra Yao et Ellen seront présentes sur celles de la première partie de la mise à jour, tandis qu’Evely et Qingyi seront au coeur des bannières de la seconde partie.

Les premiers costumes in-game arrivent

On notera que cette mise à jour permettra maintenant de modifier la garde-robe de certains agents, à condition de passer à la caisse ou de remplir certaines conditions lors d’événements spécifiques.

Astra Yao possèdera directement un autre costume à se mettre sur le dos, au même titre qu’Ellen. Ces deux costumes seront payants, contrairement à celui de Nicole qui pourra être obtenu via l’événement « Le jour des vœux étincelants ».

Les événements de la version 1.5

Durant l’événement cité précédemment, il sera question d’un concours de beauté, pas pour les agents, mais pour les Bangbous. On pourra donc personnaliser notre Bangbou avec diverses tenues afin qu’il soit le plus à la mode possible pour remporter l’adhésion des juges. On retrouvera des duels de Bangbous qui seront axés sur la bonne présentation plutôt que sur du combat. De plus, des tas de mini-jeux seront disponibles durant le concours, avec des modes qui font penser aux mini-jeux de Fall Guys.

La version 1.5 sera aussi l’occasion de s’essayer à un mini-jeu de pêche pour récupérer quelques récompenses. En parlant de mini-jeux, ceux de la salle d’arcade seront au cœur d’un autre événement durant le concours avec d’autres cadeaux à remporter. On y retrouvera même un nouveau mini-jeu, « Mach 25 », où vous conduirez un véhicule sur une ligne droite en évitant les obstacles. Le mini-jeu Brigade bizarroïde va quant à lui apporter un mode PvE en coopération avec divers défis à accomplir.

La Tour sans fin recevra de nouveaux challenges, avec la possibilité de progresser 10 étages par 10 étages. La Néantre Zéro verra son contenu être enrichi avec le mode « Bataille contre les coupables », qui demandera de jouer avec certains agents, tandis que la Defense de Siyu et l’Assaut Mortel recevront aussi des nouveautés. Un autre événement vous demandera de vous rendre dans les Néantres et de capturer des clichés les plus impressionnants possibles, en sortant votre appareil photo au bon moment lors d’un combat.

On notera aussi qu’un bonus de connexion arrivera avant même la version 1.5, puisqu’il sera disponible dès le 13 janvier. Vous y trouverez 480 polychromes à récupérer en tout. Dès la version 1.5, vous connecter durant sept jours vous donnera accès à 10 bandes maitresses, et dès le 29 janvier, un autre bonus de connexion similaire sera mis en place pour fêter le Nouvel An.

Le code polychrome bonus

Comme lors de chaque live de présentation de mise à jour, un code bonus pour obtenir des polychrome a été donné et n’est valable que quelques heures :

ASTRANOMICAL

Quand sortira la version 1.5 de Zenless Zone Zero ?

La version 1.5 de Zenless Zone Zero sera disponible à partir du 22 janvier prochain. Une maintenant aura lieu tôt dans la matinée, et vous recevrez des polychromes en compensation.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.