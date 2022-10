Accueil » Actualités » Zelda Tears of the Kingdom : Une statue géante de Link nous offre un meilleur aperçu de son look

Le mystère autour de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom commence peu à peu à s’éclaircir grâce à la dernière bande-annonce du jeu, qui nous a montré pas mal de nouvelles images de gameplay en plus d’une date de sortie. L’intrigue de cet épisode reste cependant assez nébuleuse et on ne sait pas encore vraiment pourquoi et comment Link changera de look ici, notamment en arborant un bras vert énigmatique. Histoire d’en avoir un meilleur aperçu, Nintendo a décidé d’exposer une statue géante du blondinet.

Link tape la pose

a life-size Link statue for The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom on display at Nintendo Live 2022 in Japan https://t.co/PTaYkhTqlZ pic.twitter.com/ySD2UnINrB — Wario64 (@Wario64) October 8, 2022

Cette statue taille réelle a été exposée lors du Nintendo Live 2022 qui s’est tenu récemment au Japon. Outre le fait qu’on aimerait tous avoir une figurine de ce style si Nintendo le propose, on remarquera l’apparence du bras droit de notre héros aux oreilles pointues, qui semble briller. Il va sans dire que ce bras devrait apporter de nouvelles possibilités de gameplay à Link, peut-être en guise de remplacement pour sa tablette ?

En attendant des réponses, on se contentera d’admirer cette statue à la recherche d’indices, tout en patientant sagement jusqu’à la sortie de cet épisode tant attendu.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sortira le 12 mai 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch.