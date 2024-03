Yellow Brick Games, le studio dans lequel travaille Mike Laidlaw (Dragon Age), dévoile le teaser de son premier jeu

On ignore encore quel est le titre du premier jeu de ce nouveau studio, mais il s’agira d’un jeu d’action et d’aventure, dans un univers visiblement orienté fantasy. Le teaser en montre peu, ou juste assez pour avoir une idée de la direction artistique du titre. On en saura plus dès le 2 avril prochain puisque c’est à cette date que Yellow Brick Games en montrera davantage chez IGN.

Ce que l’on sait déjà, c’est que si on pensait pendant un temps que le studio allait faire équipe avec Private Division, c’est finalement en autoédition qu’il a décidé de lancer ce premier projet. Il est actuellement développé par une équipe de 68 personnes et devrait voir le jour en 2025, si tout se passe bien.

Mike Laidlaw, qui officie ici en tant que directeur créatif, déclare :

« On est ravis de partager cette nouvelle excitante avec notre communauté. L’autoédition est un saut dans l’inconnu, surtout dans le climat tumultueux actuel auquel l’industrie fait face, mais c’est aussi une opportunité de prendre notre destin en main et de nous adresser directement aux joueurs et plus largement à la communauté du jeu vidéo. Notre équipe travaille d’arrache-pied depuis des années, et on est impatients de finalement présenter notre premier projet au monde entier. C’est une étape importante pour nous, et c’est seulement le premier pas de ce qu’on espère être un long et enrichissant parcours pour le studio, en traçant notre propre chemin et en développant nos talents et nos jeux, brique par brique. »