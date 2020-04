Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger) composera pour Sea of Stars

Alors que le jeu de Sabotage Studio (The Messenger), Sea of Stars est toujours en campagne de financement sur Kickstarter, voici qu’un collaborateur de renom est annoncé pour contribuer à la bande son du titre.

On tire un peu plus sur le Chrono Trigger

Comme annoncé sur la page Kickstarter, Yasunori Mitsuda composera quelques morceaux pour le RPG old-school. Comme cela a été dit auparavant, les inspirations du titre puisent largement dans les JRPG d’époque, et en particulier un certain Chrono Trigger dont les musiques sont composées par monsieur Mitsuda justement. C’est donc un joli coup du sort pour le studio qui a lancé son projet il y a moins d’un mois.

Dans le communiqué, Yasunori Mitsuda dit ceci : « Sans savoir vraiment pourquoi « je veux composer pour ce jeu » était le sentiment que j’ai eu en le regardant. Il transmet la nostalgie de l’âge d’or des années 90. En rajoutant : « Bien qu’il y ait beaucoup de jeux sortis avec ce style classique, je ne pense pas que les joueurs soient satisfaits avec seulement de la nostalgie. En regardant leur précédant jeu, qui ajoutait de nouveaux systèmes et de nouvelles idées à une formule classique, Sabotage Studio a apporté une bouffée d’air frais à son travail ».

A l’heure où l’on écrit ces lignes, la campagne est déjà un succès avec 410,000$ de récoltés sur les 87,186$ attendus. Nul doute que l’idée d’une bande son de Eric W. Brown accompagné de Yasunori Mitsuda va faire plaisir à pas mal de joueurs et engranger quelques piécettes supplémentaires pour apporter toujours plus de contenus.

On attend Sea of Stars sur PC et consoles (sans plus de précisions) pour 2022.