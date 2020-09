Yakuza : Like a Dragon sera disponible au lancement de la Xbox Series X | S

Dans la foulée des informations officielles de prix et de date pour la Xbox Series X | S, Yakuza : Like a Dragon a confirmé sa date de disponibilité en Europe sur la prochaine génération côté Microsoft, et ce sera dès le lancement de celle-ci.

Une version next-gen accessible trois jours plus tôt

Comme promis il y a quelques mois, le nouvel opus de la saga de Ryu Ga Gotoku Studio, axé cette fois RPG aux combats au tour par tour, sera disponible dès la sortie de la Xbox Series X | S, le 10 novembre. En ce qui concerne les versions PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam ainsi que Microsoft Store, la date reste bloquée au 13 novembre.

La mouture PlayStation 5 de Yakuza : Like a Dragon, elle, reste encore orpheline d’une date, mais comme tous les jeux multisupports où l’on connaît déjà la disponibilité sur les futures machines de Microsoft, elle ne devrait plus tarder à se faire connaître du côté de Sony. En effet, nous attendons désormais la réponse de la firme nippone suite au gros coup d’accélération – légèrement forcé – qu’a enclenché Xbox aujourd’hui.

Rappelons par ailleurs, et pour conclure, que la maison d’édition française Pix’n Love a ouvert depuis 17h sur son site les précommandes pour une version collector du jeu numérotée, au prix actuellement affiché de 79,90€, qui contient :

Le jeu Yakuza: Like a Dragon – Day Ichi Edition pour PlayStation 4 ou Xbox Series X | S / Xbox One et son steelbook.

Un livre artbook de 80 pages regroupant de nombreuses illustrations et les interviews exclusives de Toshihiro Nagoshi, Hiroyuki Sakamoto et Masayoshi Yokoyama.

Un certificat d’authenticité numéroté.

4 lithographies.

Une boîte cartonnée inédite avec couleurs métalliques noir et or.

Sinon, vous pouvez toujours optez pour la version Day One :