Phil Spencer indique que les annonces autour de la Xbox Series X | S étaient prévues pour la semaine prochaine

Lorsqu’il est question de leaks, personne n’est à l’abri, pas même Microsoft comme on a pu le constater au cours de l’été. Et si l’existence de la Xbox Series S était un secret de polichinelle, on ne s’attendait pas à ce que Microsoft annonce aujourd’hui le prix et la date de sortie de la Xbox Series X. Et il faut croire que Phil Spencer ne s’y attendait pas non plus.

I know it's been a wait for price, date, pre-order date. Thanks to the community for their support and encouragement 🙂 Great to see the reactions, really proud of how the team handled the unscripted announce (was supposed to be next week but oh well…). Can't wait for launch. https://t.co/CxXWDVmmNw

— Phil Spencer (@XboxP3) September 9, 2020