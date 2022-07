Xenoblade Chronicles 3 : Il sera impossible de précommander l’édition collector avant la sortie, les explications

Mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui attendent impatiemment Xenoblade Chronicles 3. Alors que le titre prépare sa sortie qui arrivera dans onze petits jours, Nintendo nous apprend aujourd’hui qu’il faudra se contenter de l’édition simple du jeu au lancement. L’édition collector a visiblement rencontré des problèmes, et les précommandes vont prendre un peu de retard si l’on en croit le constructeur.

Comment précommander l’édition collector de Xenoblade Chronicles 3 ?

Sur le site officiel de Nintendo, on peut découvrir un nouvel article à ce propos, qui indique que les précommandes de l’édition collector du jeu ne seront pas possible avant le lancement du jeu :

« En raison d’imprévus logistiques, nous sommes dans l’impossibilité de proposer de précommander l’Édition Collector de Xenoblade Chronicles 3 avant le lancement du jeu le 29 juillet. Nous présentons nos excuses à toutes celles et ceux qui espéraient pouvoir la précommander avant la sortie du jeu. »

Pour palier à ce problème, Nintendo prévoit de vendre le contenu de l’édition collector à part, sans le jeu. Ainsi, vous pourrez vous procurer l’édition simple du titre dès sa sortie, et attendre un peu pour recevoir le contenu du collector :

« Pour permettre à toutes et tous d’acheter et de profiter du jeu dès sa sortie, nous proposerons désormais d’acquérir le contenu bonus de l’Édition Collector (comprenant son emballage, un livret d’illustrations et un boîtier de jeu en métal) séparément à un prix auquel sera soustrait celui du jeu Xenoblade Chronicles 3. »

Seul hic dans tout cela, c’est que Nintendo indique aussi qu’il faudra attendre jusqu’au mois de septembre pour précommander le contenu de l’édition collector du jeu, uniquement sur My Nintendo Store. Un sacré retard donc.

Xenoblade Chronicles 3 sera disponible le 29 juillet prochain sur Nintendo Switch.