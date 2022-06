Xenoblade Chronicles 3 fait le plein d’infos dans un Nintendo Direct dédié et annonce un pass d’extension

Xenoblade Chronicles 3 a fait les présentations en grande pompe durant ce Nintendo Direct dédié au RPG de Monolith Soft. Avant sa sortie le mois prochain, voici toutes les informations évoquées lors de ce tour d’horizon.

Xenoblade Chronicles 3 : deux camps opposés

Xenoblade Chronicles 3 a dévoilé énormément de choses que ce soit au niveau de ses personnages, de son scénario, de son système de combat et ses autres mécaniques de jeu. Bonne nouvelle, on remarque qu‘il reprend énormément d’éléments de Xenoblade Chronicles mais également quelques petites choses du second.

Le direct a commencé par nous rappeler les enjeux de ce troisième épisode en revenant sur le monde d’Aionios. Celui-ci est le théâtre d’un conflit éternel entre deux nations, Keves et Agnus. Un massacre permanent servant à remplir un cadran vital dont on ne sait pas encore la fonction précise. Les soldats de chaque nation doivent faire leurs armes durant 10 ans sur le champ de bataille bien que leur espérance de vie ne dépasse malheureusement pas cette durée.

C’est dans ce contexte que les six protagonistes (trois issus de chaque camp) vont nouer des liens et partir en quête de vérités grâce à un mystérieux personnage. Par ailleurs, on comprend la signification des joueurs de flûte qui sont décrits comme des « passeurs d’âmes » pouvant dissoudre celles-ci.

Exploration et combat

Xenoblade Chronicles 3 nous proposera d’explorer de vastes zones situées dans différents biomes. En plus des monstres, il ne sera pas rare de croiser des soldats de Keves et Agnus en plein affrontement. Concernant les villes, on retrouve les colonies qui font office de zones sûres. A l’intérieur, il sera possible d’acheter de l’équipement, de manger des plats donnant des bonus, et d’apprendre à connaitre les habitants pour débloquer de nouvelles quêtes. Là encore, on retrouve à peu de choses près le système de Xenoblade Chronicles. Sans oublier le craft de gemmes qui améliorent nos capacités.

Pour les combats, le premier opus joue encore un grand rôle dans les inspirations avec le système d’arts qui infligent des dégâts suplémentaires sur un ennemi selon notre position par rapport à lui ou encore l’exécution de malus dans le bon ordre pour lui infliger de gros dégâts. Il y a beaucoup à dire car les mécaniques de combats sont vraiment riches. On retiendra surtout les attaques en chaîne, la fusion entre deux héros pour obtenir un mecha surpuissant appelé Ourobos ou encore le système de héros qui rappelle le principe des lames de Xenoblade Chronicles 2. En les recrutant, ils pourront intégrer notre équipe en tant que septième membre afin que l’on profite de leurs capacités.

Ce troisième épisode clarifie les rôles au sein du groupe en donnant une fonction précise à chacun d’eux. Il y en a six en tout (un par protagoniste), et chaque membre de l’équipe pourra maitriser la classe des autres s’il le souhaite. C’est aussi un bon moyen pour personnaliser les tenues de combat.

Un pass d’extension annoncé avec un nouveau scénario inédit

Comme pour Xenoblade Chronicles 2, Xenoblade Chronicles 3 aura droit à un pass d’extension qui offrira du contenu au cours de l’année dont un scénario inédit. On note également que les Amiibo seront compatibles et on retient particulièrement celui de Shulk qui changera l’apparence de l’épée de Noah en Monado. Cette présentation a eu le mérite d’être exhaustive tout en nous donnant furieusement envie de s’y essayer.

Xenoblade Chronicles 3 sera disponible le 29 juillet prochain sur Nintendo Switch.