Xbox Gamescom : Résumé de la conférence (Dying Light 2, The Gunk…) en 5 minutes

Alors que la cérémonie d’ouverture de la Gamescom aura lieu ce soir, Microsoft a anticipé un peu les choses avec une émission dédiée à son catalogue la veille. Hier donc, nous avons eu droit à plus d’une heure de présentation en direct avec de nombreux jeux qui se sont succédés. Nous avions été prévenus, pas de grosses annonces ou de surprises majeures, mais plusieurs titres tels que Dying Light 2, Microsoft Flight Simulator ou encore Psychonauts 2 sont passés. Forza Horizon 5 était bien sûr la grande star, tandis que The Gunk a fait un retour.

Si vous aviez loupé la conférence ou que le format ne vous a pas convaincu, on vous résume toutes les annonces en vidéo. Ainsi, en 5 minutes, vous saurez tout ce qu’il s’est passé. Et bien sûr, on vous résumera également la cérémonie d’ouverture, dès demain.