Dying Light 2 dévoile du gameplay avec du parkour qui donne le vertige

Comme prévu Dying Light 2 s’est dévoilé un peu plus lors de la conférence Xbox de la Gamecom 2021 avec du gameplay qui a de quoi donner le vertige.

Et des combats tout aussi aériens

La suite du monde ouvert post-apocalyptique de Techland nous en montre de plus en plus au fur et à mesure que l’on s’approche de la sortie. En témoigne ces nouvelles images de gameplay qui font la part belle au parkour sur les buildings mais aussi des combats impressionnants contre des ennemis humains. Comme l’on expliqué les développeurs, ces joutes seront bien plus nombreuses que dans le 1 du fait que le titre se déroule plusieurs années après les évènements. Toute la mauvaise graine a donc eu le temps de s’adapter à ce nouveau monde remplie de zombies affamés et dangereux.

Le titre semble toujours aussi beau et prometteur même s’il faudra le prendre en main pour en avoir le cœur net. Rendez-vous le 7 décembre prochain puisqu’il sortira à cette date sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.