Forza Horizon 5 lâche 8 minutes de gameplay et annonce une manette limitée

Microsoft a tenu une émission en direct pour la Gamescom en ce mardi 24 août. Le constructeur californien avait prévenu qu’il n’y aurait pas d’annonce majeure mais quelques présentations de jeux à venir sur les consoles Xbox et un peu de gameplay pour des titres connus. Sans grande surprise, Forza Horizon 5 en faisait partie et nous gâte avec une longue séquence de gameplay.

Un petit tour en AMG, ça vous tente ?

A vrai dire, rien de bien nouveau à se mettre sous la dent avec cette vidéo. Mais c’est clairement l’occasion de se faire plaisir avec une longue séquence qui nous propose de découvrir différents recoins du Mexique. On a droit à un largage depuis un avion puis quelques hors-pistes avec la Ford Branco Badland 2021 et de belles accélérations avec une somptueuse Mercedes-AMG One.

Du grand spectacle me direz-vous, et encore une fois, Playground Games a de quoi flatter la rétine avec des images. Il faut dire que le petit tour dans la tempête de sable a de quoi nous donner envie. D’ailleurs, si l’on évoque la Mercedes AMG-One et Ford Branco Badland 2021, ce n’est pas pour rien puisqu’elles seront les stars du visuel principal et de la jaquette. Une courte bande-annonce a ainsi été dévoilée pour les mettre en avant.

Une nouvelle manette dévoilée

Xbox ne serait plus lui-même sans dévoiler régulièrement de nouvelles manettes. On a ainsi eu la présentation d’une manette sans fil Xbox en édition limitée pour Forza Horizon 5 avec un coloris jaune et du rose qui s’ajoute par-dessus. L’aspect transparent ne plaira pas à tout le monde mais elle a au moins le mérite d’être originale. Sortie prévue en même temps que le jeu et les précommandes ne devraient plus tarder.

Forza Horizon 5 est toujours prévu pour le 9 novembre sur PC, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus, sachez que la carte a récemment été dévoilée et que l’on vous avait également résumé toutes les informations en vidéo lors de son annonce.