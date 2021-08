The Gunk montre un nouveau trailer et sortira finalement en décembre

Dévoilé il y a plus d’un an, et initialement programmé pour le 21 septembre prochain, The Gunk, par les créateurs de la série SteamWorld, redonne enfin de ses nouvelles lors du stream Xbox. Et malheureusement, le titre est reporté de plusieurs mois…

Un nouveau trailer et une nouvelle date

Le titre développé par Image & Form Games redonne ainsi de ses nouvelles avec cette nouvelle vidéo. Le titre orienté action et aventure nous plongera sur une planète mourante où vous devrez la sauver d’un parasite très toxique.

Comme nous pouvons le voir sur cette vidéo, The Gunk mélangera ainsi des combats de monstres, des énigmes, et cette faculté d’aspirer tout ce parasite gluant de cette planète via l’une de vos armes. Cette aventure semble à première vue plaisante, et dotée surtout d’une direction artistique qui devrait plaire instantanément.

The Gunk sortira officiellement d’ici décembre prochain sans plus de précisions sur PC, Xbox One et Xbox Series.