Xbox Game Pass PC : L’EA Play ne sera finalement disponible qu’en 2021

Disponible depuis le 10 novembre dernier sur Xbox One et Xbox Series X | S par l’intermédiaire du Game Pass Ultimate, l’EA Play n’arrivera finalement pas ce mois-ci sur le Game Pass PC. Il faudra patienter jusqu’à l’année prochaine pour en profiter.

Une intégration qui demande plus de temps

Comme l’indique le site officiel de Xbox, « nous avons établi ce partenariat avec Electronic Arts car l’éditeur partage notre envie de vous faire découvrir des jeux formidables et nous savions qu’en travaillant ensemble, nous serions à même de vous proposer une expérience de qualité. Pour remplir cette promesse et intégrer EA Play au Xbox Game Pass (PC), nous avons besoin de plus de temps. »

En attendant d’en savoir plus sur l’intégration du service d’Electronic Arts dans celui de Microsoft début 2021 sur nos ordinateurs, rappelons que le Game Pass accueillera dès demain de nouveaux titres comme Among Us, arrivé hier sur Switch, Code Vein et MotoGP 20. Notez aussi que d’autres jeux de la licence Yakuza rejoindront le catalogue dans les prochains mois.