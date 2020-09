L’EA Play intègrera le Xbox Game Pass Ultimate le 10 novembre

Comme annoncé il y a environ trois semaines, l’EA Play, anciennement connu sous le nom d’EA Access, va bientôt rejoindre le Xbox Game Pass PC et Ultimate de Microsoft. D’après le site officiel de Xbox, le partenariat entre le firme de Redmond et Electronic Arts débutera le 10 novembre prochain sur Xbox One et Xbox Series X | S. Quant aux joueurs et joueuses PC, ils/elles devront patienter jusqu’au mois de décembre pour profiter du service.

Un catalogue de 60 jeux supplémentaires

Rappelons que EA Play permettra de profiter d’une soixantaine de titres en plus de ceux déjà inclus dans le Xbox Game Pass. Notez également que les membres du Xbox Game Pass Ultimate pourront jouer à certains jeux du service sur Android par l’intermédiaire du XCloud.