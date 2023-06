Xbox Game Pass : Need for Speed Unbound, Bramble: The Mountain King et d’autres arrivent dans le service

Les jeux de fin juin 2023 sur le Xbox Game Pass

Parmi les arrivées les plus notables, on notera celle de Need for Speed Unbound. Le dernier épisode est sorti il y a maintenant un peu plus de six mois et ne semble pas avoir convaincu tout le monde, mais son intégration dans le Game Pass devrait lui permettre de gagner en notoriété.

Voici l’ensemble des nouveaux jeux ajoutés au Xbox Game Pass d’ici les prochains jours :

Need for Speed Unbound (Cloud, PC & Xbox Series X|S) EA Play – 22 juin

(Cloud, PC & Xbox Series X|S) EA Play – 22 juin The Bookwalker (Console & PC) – 22 juin

(Console & PC) – 22 juin Bramble: The Mountain King (Cloud, Console & PC) – 27 juin

(Cloud, Console & PC) – 27 juin F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (Cloud, PC & Xbox Series X|S) – 27 juin

(Cloud, PC & Xbox Series X|S) – 27 juin Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Console & PC) – 29 juin

(Console & PC) – 29 juin Arcade Paradise (Console & PC) – 3 juillet

(Console & PC) – 3 juillet Sword & Fairy: Together Forever (Console & PC) – 5 juillet

Pour ce qui est des titres qui vont quitter le Xbox Game Pass dès le 30 juin, on retrouve :

DJMax Respect V (Cloud, Console & PC)

Empire of Sin (Cloud, Console & PC)

Matchpoint – Tennis Championships (Cloud, Console & PC)

Olija (Cloud, Console & PC)

Omori (Cloud, Console & PC)

Road 96 (Cloud, Console & PC)