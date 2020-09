Xbox parle de l’exclusivité des prochains jeux Bethesda

Le rachat de Bethesda par Microsoft est sans doute la plus grosse news de l’année niveau jeu vidéo. Mais certains d’entre vous se souviennent peut-être de l’exclusivité PlayStation sur des jeux de l’éditeur tels que Deathloop ou GhostWire: Tokyo. Phil Spencer a évoqué ces deux cas et la règle pour l’avenir dans une interview donnée à Bloomberg.

Microsoft va faire… du Microsoft avec Bethesda

On l’avait signalé lors de notre premier article, Bethesda restera éditeur de ses propres jeux. Et Xbox s’engage à respecter les contrats d’exclusivité en cours pour Deathloop et Ghostwire. Cela veut dire que les titres d’Arkane et Tengo sortiront l’année prochaine en exclusivité temporaire sur PlayStation 5. Ce qui est d’ailleurs logique puisqu’une acquisition du genre met du temps et ces jeux risquent de sortir avant que tout soit finalisé.

Et dans le futur, les productions Bethesda sortiront forcément sur consoles Xbox et sur PC (comprenez Windows 10). Mais cela ne s’arrête pas là puisque Phil Spencer précise que les jeux pourront également sortir sur les autres consoles, cela sera décidé au cas par cas.

On suppose que des gros jeux à la Elder Scrolls 6 sortiront bien sur PS5, avec au grand maximum une exclusivité temporaire de six mois sur Xbox et une présence Jour 1 dans le Game Pass. Et quelques projets moins importants pourraient être des exclusivités totales pour justifier l’achat de l’éditeur.

Microsoft aura bien du mal à justifier de refuser de sortir des jeux sur les autres plateformes quand on se souvient que le dernier Ori est arrivé la semaine dernière sur Switch seulement quelques mois après sa sortie Xbox. On pourrait également citer Cuphead disponible depuis juillet sur PS4 ou Minecraft Dungeons qui a eu une sortie simultanée chez tous les constructeurs.

Donc pas d’inquiétude si vous êtes fan de Bethesda et comptez continuer ou passer chez PlayStation, vous devriez pouvoir profiter de vos licences préférées sans aucun souci.