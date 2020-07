Cuphead est désormais disponible sur PlayStation 4

Comme la fuite le laissait espérer, Cuphead se dirige donc bien vers la PlayStation 4, alors qu’il était jusqu’ici uniquement disponible sur PC et Xbox One, puis sur Switch. Le titre du Studio MDHR ne fera pas patienter les joueurs plus longtemps, puisqu’il est déjà disponible sur le PlayStation Store.

La fuite confirmée

C’est durant le stream du Summer Game Fest que l’on a pu apprendre la nouvelle, avec la confirmation que Cuphead était disponible en téléchargement sur PS4 dès maintenant, et le titre a droit à un nouveau trailer pour fêter cela.

La version Xbox One aura quant à elle bientôt droit à une mise à jour gratuite qui ajoutera la possibilité d’écouter la bande-son du titre, de voir des vidéos de coulisses et d’avoir accès à une galerie d’images remplie d’artworks. On ne sait en revanche pas quand elle sera disponible, et aucune information n’a été dévoilée sur le DLC tant attendu.