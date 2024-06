Plus d’espace et plus de démat

Microsoft va augmenter son offre de consoles Xbox Series X|S avec trois nouvelles machines qui seront lancées en fin d’année. Les nouveaux modèles incluent la Xbox Series S – 1 To en blanc robot, la Xbox Series X – 1 To Édition numérique en blanc robot et la Xbox Series X – 2 To Édition spéciale Galaxy Black. Par rapport aux consoles déjà existantes, il n’y pas énormément de différences en dehors du stockage et du design.

Le Xbox Games Showcase a annoncé un paquet de jeux ce soir, et bien évidemment la firme veut rameuter des nouveaux joueurs sous sa bannière avec ces nouvelles propositions couvrant une grande gamme de budgets.

Xbox Series S – 1 To Robot White

La nouvelle Xbox Series S dispose désormais d’un stockage de 1 To, offrant plus d’espace pour les jeux et les applications. Elle est proposée dans un design en blanc robot et coûtera 349,99€.

Xbox Series X – 1 To Édition numérique

Cette édition numérique de la Xbox Series X est équipée de 1 To de stockage et ne comporte pas de lecteur de disque. Elle est disponible en deux coloris : carbon black et white robot. Elle sera vendue à 449,99€.

Xbox Series X – 2 To Édition spéciale Galaxy Black

Il s’agit d’une nouvelle édition de la Xbox Series X classique (donc avec lecteur de disque), mais avec un stockage de 2 To. La console proposera aussi une manette sans fil assortie, dotée d’une croix directionnelle Galaxy Black et d’un boîtier arrière Velocity Green, disponible uniquement avec cette édition spéciale. Elle sera vendue à 649,99€.

D’après le site officiel d’Xbox, les précommandes devraient arriver très bientôt.