WRC 9 sortira aussi sur PS5 et Xbox Series X, WRC 10 et WRC 11 déjà confirmés

Nacon, anciennement Bigben, a décidé d’enclencher rapidement la seconde : l’éditeur vient d’annoncer que les développeurs de Kylotonn venaient de signer à nouveau leur accord de licence avec WRC Prometer pour plusieurs années. Trois épisodes WRC sont ainsi officialisés, avec une première présentation de WRC 9.

Une date, un trailer et des détails

Après un WRC 8 relativement convaincant, le studio KT Racing a annoncé WRC 9 mais a aussi confirmé que leur nouvel accord leur permettait de prévoir WRC 10 et WRC 11 pour les années à suivre. Cette première mouture, WRC 9, lâche une première bande-annonce, que vous pouvez visualiser juste ci-dessus, mais aussi d’autres informations.

A commencer par une date et des plateformes de sortie : WRC 9 sera disponible à la rentrée, le 3 septembre 2020 plus précisément, avec une arrivée sur PlayStation 4, Xbox One et PC via Epic Games Store. Ce n’est pas tout puisqu’en plus d’une version Switch, WRC 9 arrivera également sur PS5 et Xbox Series X. Ces trois dernières plateformes n’accueilleront cependant pas le jeu tout de suite.

Présenté bien sûr comme un volet dans la continuité de son prédécesseur, cette édition 2020 se focalisera sur l’amélioration du mode carrière. On nous promet de nouvelles mécaniques et de nouvelles possibilités pour faire progresser son écurie mais aussi une meilleure diversité au niveau des épreuves. Au niveau du contenu, on aura droit en plus au :

Kenya

Japon

Nouvelle Zélande

Trois nouvelles destinations, auxquelles s’ajoutent de nouveaux véhicules. On pourra ainsi profiter d’une bonne quinzaine de véhicules bonus qui ont marqué l’histoire du championnat, juste pour le plaisir. On repassera sur les habituelles promesses de proposer un gameplay encore plus approfondie pour préciser qu’il s’agit toujours du jeu vidéo officiel du FIA World Rally Championship et qu’il suivra évidemment la nouvelle saison en cours avec plus de 50 équipes officielles et leurs livrées en WRC, WRC 2, WRC 3 et Junior WRC.