WRC 10 : La version Switch se trouve enfin une date de sortie

Bien que nous n’ayons pas pris le temps de le tester, à notre plus grand regret, il semblerait que WRC 10 ait rencontré un succès critique très convenable. Il faut dire que cet épisode vient enrichir une formule que Kylotonn peaufine depuis pas mal d’années déjà. Toujours est-il que, bien que disponible sur pratiquement tout ce qui se fait sur le marché console, mais aussi sur PC, le titre boude encore aujourd’hui la Nintendo Switch. Un problème qui sera bientôt réglé !

Une version identique aux autres ?

Comme beaucoup d’autres avant lui, et sûrement un paquet encore à venir, WRC 10 marque un certain temps de latence entre sa sortie sur consoles et PC, et son arrivée sur Nintendo Switch. La machine japonaise n’a pas les capacités techniques de ses congénères, et on ne cesse de nous le rappeler à grand coup de reports en tous genres, dont celui de Dying Light 2 que l’on apprenait récemment. Disponible depuis septembre dernier sur tous les autres supports, le titre de Kylotonn ne débarquera que le 17 mars prochain sur Switch. Au moins, la date est enfin fixée me direz vous. Mais attendez un peu de lire ce qui suit !

L’ennui, c’est que cette version n’arrivera pas complète. En effet, au lancement, elle ne contiendra que le mode carrière, les 120 stages, les 14 rallyes, les 23 événements historiques et les quelques voitures mythiques apportées par ce nouvel opus. Exit donc tout le contenu online, pourtant très conséquent, qui prendra un retard encore indéterminé. Quant aux amoureux du multijoueur canapé, sachez que WRC 10 n’aura pas droit à ses courses en écran scindé dans cette version Nintendo Switch. Une absence qui s’explique très certainement par des limitations techniques, ce qui ne manque pas d’être décevant !