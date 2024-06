La date de l’extension The War Within

La prochaine extension de World of Warcraft pourrait bien marquer un tournant majeur pour l’avenir du MMORPG. Il faut dire que quand elle avait été dévoilée il y a quelques mois, Blizzard se la jouait presque Marvel en officialisant un triptyque sous la bannière de la « Worldsoul Saga », dont The War Within en sera le point d’entrée.

Cette première extension de la saga de l’Âme-Monde (et la neuvième depuis le lancement du titre) a désormais une date de sortie fixée au 27 août 2024. Une période pas si étonnante puisque le titre nous avait déjà habitué à cette fin de période estivale pour des précédentes sorties (Classic, Legion et Battle for Azeroth). Pour fêter ça, une magnifique cinématique a été dévoilée, n’hésitant pas à jouer sur la nostalgie en repassant quelques séquences des précédents génériques.

L’éditer californien en profite pour survoler la feuille de route, rappelant que les possesseurs de l’édition Epic pourront y jouer avec quatre jours d’avance, dès le 23 août. Si la bêta est déjà accessible, on nous parle aussi d’une arrivée de la Saison 1 dès le11 septembre, où il sera question d’affronter les forces nérubiennes au cœur d’Azj-Kahet dans le premier de l’extension. Les précommandes sont toujours en cours.