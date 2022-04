World of Warcraft : L’extension Dragonflight est annoncée, toutes les informations

Malgré le poids des années, World of Warcraft continue à séduire et captiver des millions de joueurs et de joueuses à travers le monde, notamment grâce à ses extensions qui viennent injecter du nouveau contenu dans le MMO populaire. Maintenant que Shadowlands avait montré tout ce qu’il avait en stock, Blizzard peut se concentrer sur une nouvelle extension, et l’éditeur nous avait promis de nous la montrer aujourd’hui. On découvre donc Dragonflight, qui comme son nom l’indique, mettra à l’honneur les dragons.

Voyage aux îles aux Dragons

Cette nouvelle extension marque le retour en Azeroth, et nous entraînera donc du côté des îles aux Dragons avec les Vols draconiques d’Azeroth qui font leur arrivée. On les découvre à travers cette superbe cinématique qui met en avant divers dragons et les lieux que l’on sera amenés à explorer dans cette nouvelle aventure.

Ces îles s’éveillent après un long sommeil causé par la Grande Fracture, et Alextrasza demandera de l’aide aux héros pour régler un nouveau conflit. Entre les rivages de l’Eveil, les Plaines d’Ohn’ahra ou encore Thaldraszus, les zones que l’on pourra découvrir seront riches en histoire afin de nous permettre d’en apprendre plus sur le passé des dragons.

Nouvelle classe et vol à dos de dragon

Dragonflight compte bien pousser l’hommage aux dragons partout, en intégrant la nouvelle classe des Evocateurs Dracthyrs, qui peuvent revêtir une forme de dragon bipède, et ce peu importe votre allégeance, que ce soit à la Horde ou à l’Alliance.

Une fois sous la forme d’un dragon, les Evocateurs Dracthyrs peuvent alors attaquer avec leurs griffes ou bien cracher du feu, grâce à des magies qu’ils peuvent charger avant de les relâcher, quand ils ne seront pas occupés à renforcer leurs alliés. Cela s’accompagnera de toutes nouvelles quêtes pour une expérience de départ qui promet d’apporter un vent de fraîcheur.

Et bien évidemment, quitte à célébrer les dragons, autant permettre à la communauté de les chevaucher. Il sera donc bien possible de voyager à dos de dragon grâce à des drakes qui feront office de montures que l’on pourra ensuite personnaliser.

Il ne s’agira pas que de voyager ici, puisque l’on pourra aussi combattre à dos de ces montures avec des manœuvres spéciales à effectuer, avec des capacités uniques à débloquer via un nouvel arbre de compétences. On sera alors invité à aller chercher des glyphes anciens pour améliorer notre maitrise de la monture, pour pouvoir explorer plus facilement les îles aux Dragons.

D’autres nouveautés et une bêta bientôt accessible

En plus de ces nouveautés, Dragonflight compte également apporter des équilibrages plus globaux pour le MMO, comme la mise en place d’une nouvelle interface. Les joueurs et joueuses seront aussi ravis d’apprendre que les spécialisations de classes reviennent, avec un nouveau système de talents, avec des points de talents à dépenser dans deux arbres de compétences, tandis que l’on retrouvera de l’artisanat avec différentes spécialisations pour être amenés à créer des objets rares.

Comme on pouvait s’y attendre, le niveau maximum sera réhaussée avec la possibilité d’aller au niveau 70, de quoi nous permettre d’être préparés à affronter le nouveau raid de la Prison ancestrale des incarnations primordiales. On retrouvera aussi de nouveaux donjons avec la bataille pour Neltharus, le bastion du Vol draconique noir, ou encore le donjon d’Uldaman.

World of Warcraft: Dragonflight aura droit à sa bêta prochainement, avec la possibilité de s’inscrire à cette dernière sur le site officiel. Malheureusement, aucune date de sortie n’a été dévoilée pour cette extension, il faudra donc patienter encore un peu.