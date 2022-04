World of Warcraft : Blizzard donne la date précise de l’annonce de la prochaine extension

World of Warcraft est actuellement en train de mettre en place les derniers éléments liés à l’extension Shadowlands, et se prépare déjà pour la suite des événements. Blizzard avait annoncé il y a peu que son MMO aurait prochainement droit à une nouvelle extension, qui serait présenté à l’occasion d’un stream le 19 avril, soit mardi prochain. Et on sait désormais à quelle heure on pourra découvrir ce qui nous attend de nouveau en Azeroth.

Un nouveau chapitre s’ouvrira la semaine prochaine

Blizzard a donc précisé que cette nouvelle extension sera présentée le 19 avril à 18 heures chez nous, avec un stream qui sera visible sur les chaînes officielles YouTube et Twitch de la licence Warcraft.

L’éditeur devrait donc lever le voile sur cette extension à cette date, probablement avec un joli trailer cinématique pour poser les bases de cette nouvelle intrigue, comme on a l’habitude de le voir à chaque présentation d’extension. Marquez donc bien cette date sur votre agenda, et soyez sûrs que vous retrouverez toutes les informations à propos de cette nouvelle extension de World of Warcraft directement sur notre site dès la fin de la présentation.