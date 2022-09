Accueil » Actualités » World of Warcraft Dragonflight déploiera ses ailes le 29 novembre

Vous venez peut-être de replonger dans les terres glaciales gouvernées par le Roi Liche dans la version Classic de World of Warcraft, mais Blizzard a encore de quoi vous occuper pour toute cette fin d’année, car elle n’est visiblement pas assez chargée. Avec un nouveau billet publié sur le site officiel de la licence, on découvre un trailer et une date de sortie pour l’extension tant attendue, Dragonflight.

De quoi vous occuper tout l’hiver

Les îles aux Dragons seront donc accessibles très prochainement, puisque Blizzard tient à conserver sa promesse de sortir l’extension avant 2023. World of Warcraft: Dragonflight sera donc disponible dès le 29 novembre prochain, à minuit très exactement sur notre territoire.

Pour rappel, cette extension nous fera visiter de nouvelles zones tout en nous présentant la première combinaison de classe et de race du jeu, les évocateurs dracthyrs. Comme on peut s’en doute avec un tel nom, Dragonflight nous permettra aussi de voler à dos de dragon, tandis qu’un nouveau système de talent fera son apparition.

On apprend que la saison 1 de Dragonflight débutera le 12 décembre prochain, avec l’arrivée d’un raid, le Caveau des Incantations. Il est possible de précommander dès maintenant cette extension en vous rendant sur la boutique du jeu.