Wo Long: Fallen Dynasty fête son million d’unités vendues, avec presque 4 millions d’utilisateurs

Team Ninja et Koei Tecmo peuvent se rassurer : Wo Long: Fallen Dynasty n’est pas un échec, malgré une période de sortie compliquée et le fait que lancer une nouvelle licence n’est jamais chose aisée. Le Nioh-like n’a pas eu un lancement tonitruant, en partie à cause d’une version PC très décriée, mais il a tout de même su attirer des millions de curieux et curieuses, comme le montrent les premiers chiffres révélés par l’éditeur.