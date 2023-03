Wo Long: Fallen Dynasty : Nos 7 conseils pour bien débuter l’aventure

Malgré son apparente plus grande accessibilité qu’un Nioh ou que des titres similaires chez From Software, Wo Long: Fallen Dynasty est loin d’être une promenade de santé pour celles et ceux qui n’ont pas l’habitude de ce genre de jeux action-RPG exigeants. L’introduction du jeu, qui était visible dans la démo, a de quoi en désarçonner plus d’un et le titre introduit des mécaniques qui ne sont pas forcément évidentes à comprendre en quelques minutes. Afin de vous aider à bien démarrer votre aventure, voici quelques conseils pour mieux vous en sortir dans Wo Long: Fallen Dynasty.

Comment battre le premier boss, Zhang Liang ?

Vous avez essayé la démo et le premier boss du jeu a refroidi vos ardeurs ? Votre cas n’est pas isolé. En plus de proposer un challenge assez important au tout début de l’aventure, le combat proposé par ce boss ne semble pas être compris par tout le monde, notamment dans le cas de sa deuxième phase.

Pour la première, la technique est simple. Il faut constamment être à l’attaque pour empêcher le boss de déclencher ses patterns. Il ne pourra ainsi que vous toucher avec ses attaques imparables, qu’il faudra contrer avec la touche d’esquive au bon moment. Une fois dans la deuxième phase, il devient nettement plus coriace, ce qui veut donc dire qu’il faut changer d’approche.

Mais en vérité, vous n’avez pas besoin de gagner ce combat. Faire descendre la barre de vie du boss est optionnel ici. Tout ce que vous avez à faire, c’est de bloquer quelques attaques imparables (environ 3 ou 4) afin que votre jauge d’animal totem soit remplie. Cette dernière est représentée par un dessin sur la droite de l’écran, à côté de vos arts martiaux. Une fois pleine, vous pourrez relâcher votre animal et mettre fin au combat directement, sans avoir à tenter de grignoter la barre de vie du boss.

Gardez le moral

Alors oui, évidemment, ne perdez pas espoir si vous perdez trop souvent, mais ce que l’on entend par là, c’est de bien faire attention à votre moral et à votre rang de Bravoure. Ces derniers augmentent en trouvant l’emplacement des différents fanions de guerre disposés un peu partout sur les différentes maps.

En commençant un niveau, votre niveau de moral sera remis à 0. C’est en affrontant divers ennemis et en trouvant tous les drapeaux qu’il pourra augmenter. N’allez pas affronter un boss si vous disposez d’un niveau de moral trop inférieur à lui (plus de 5 niveaux). Explorez les environs pour trouver tous les drapeaux avant de vous mesurer à lui.

N’hésitez pas à faire appel à des compagnons d’armes

Même si le titre vous donne souvent des IA alliées dans les quêtes principales, vous aurez parfois besoin d’encore plus d’aide. Deux personnages peuvent rejoindre votre groupe et si vous avez du mal à parcourir les niveaux, il ne faut pas hésiter à les appeler.

Pour cela, allez vous reposer vers un drapeau de guerre principal et sélectionnez Renforts. Vous pourrez appeler un ou deux combattants qui disposent tous de leurs propres bonus, à choisir avec discernement. Vous aurez simplement besoin d’un objet appelé « Sceau du tigre », qui s’obtient assez facilement contre des ennemis un peu imposants.

De plus, plus vous combattrez à leurs côtés, plus votre lien d’affinité va se renforcer. Une fois à son niveau maximum, vous obtiendrez tout l’équipement du personnage en question.

Accordez votre arme en fonction de votre build

Dans Wo Long: Fallen Dynasty, vous ferez progresser votre personnage en augmentant le niveau de cinq Vertus. Les armes que vous allez ensuite porter vont bénéficier de bonus selon votre maitrise de certaines Vertus.

Par exemple, il vaut mieux équiper une arme qui a un score A dans la Vertu du Feu si l’on a souvent augmenté cette caractéristique. Faites donc bien attention aux types d’armes que vous allez porter.

La parade, c’est bien, mais le blocage, c’est parfois mieux

Tout comme un certain Sekiro, Wo Long: Fallen Dynasty vous encourage à effectuer des parades au dernier moment pour contrer les attaques ennemis et ne subir aucun dégâts. Sauf que le timing est serré et qu’il est difficile d’anticiper toutes les attaques.

C’est pourquoi il ne faut surtout pas hésiter à plutôt se servir de la touche pour se protéger (L1 ou LB). Certes, encaisser une attaque fera basculer votre jauge d’esprit du mauvais côté, mais dans la plupart des cas, vous ne subirez aucun dommage. Evidemment, cela ne marche pas contre les attaques imparables, mais pour le reste, autant utiliser cette touche pour se sentir plus en sécurité.

Retournez régulièrement au Village caché

Lorsque vous aurez assez avancé dans le jeu, vous débloquerez l’accès à un Village caché qui sert de HUB avec des personnages à rencontrer. Vous pouvez y accéder en vous rendant à un drapeau de guerre, via la fonction Voyage. Pas de panique, vous ne perdrez pas l’avancée dans ce niveau en vous rendant au village.

C’est là que vous pourrez avoir accès à un forgeron, qu’il faudra régulièrement consulter pour mettre son équipement à niveau. Vous pourrez aussi obtenir des petites quêtes annexes avec des PNJ qui vous demanderont de rapporter certains objets afin de vous offrir des récompenses en échange.

Ne sous-estimez pas la sorcellerie

En début de partie, la magie peut sembler bien obsolète. Trop coûteuse en esprit, ne causant pas assez dégâts… Et pourtant, plus on avance dans le jeu, plus elle trouve son utilité.

Vous pouvez par exemple jouer au pierre-feuille-ciseaux avec les éléments si un ennemi a, par exemple, des lames recouvertes de feu. Un sort de glace et hop, l’enchantement disparait. De plus, elle est aussi très utile pour augmenter la jauge d’étourdissement des ennemis, notamment pour les éclairs ou les sorts liés à la terre.

Et dans le cas de magie de soutien, elle peut vous sauver la vie. On débloquera vite le sortilège qui permet de regagner de la vie à chaque coup effectué, pas tant pour soi que pour ses collègues contrôlés par l’IA qui perdent leur vie bien trop rapidement.

Wo Long: Fallen Dynasty sortira le 3 mars 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.