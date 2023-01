Wo Long: Fallen Dynasty tranche dans le vif avec 10 minutes de gameplay

Pendant que la licence Nioh se repose, Team Ninja tente d’autre choses en arpentant un chemin pas si éloigné de celui de sa série fétiche, même si Wo Long: Fallen Dynasty ne doit pas être perçu comme un clone pour autant. Le titre est l’une des sorties majeures de ce début d’année et il semble avoir convaincu le public avec des premiers retours satisfaisants sur sa dernière démo, de quoi encourager le studio en nous en montrer encore un peu plus à son sujet.

Visite musclée au Mont Tianzhu

IGN a pu mettre la main sur 10 minutes de gameplay qui nous présentent le niveau du Mont Tianzhu, dans lequel on croisera quelques créatures dont le design détone assez des (jolis) paysages colorés que l’on va traverser. Entre quelques échecs, un hérisson géant qui déboule par surprise et un montre plus coriace que les autres, on peut se faire une meilleure idée du gameplay proposé par le titre, même si vous n’y verrez pas grand chose de nouveau si vous avez déjà bouclé la démo.

Wo Long: Fallen Dynasty sortira le 3 mars 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series (directement sur le Xbox Game Pass). N’hésitez pas à consulter notre interview du producteur Masaaki Yamagiwa pour en savoir plus sur le jeu.