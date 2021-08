Wild : Jeff Grubb rapporte que le jeu de Michel Ancel a été annulé

Cela fait un moment que l’on a pas eu des nouvelles de Wild, l’exclusivité PlayStation qui était chapeautée par Michel Ancel. Annoncé en 2014, le jeu fait maintenant partie des arlésiennes que l’on attend plus, et selon le journaliste de Games Beat, Jeff Grubb, le titre aurait bien été annulé dans le plus grand des secrets.

Un projet définitivement enterré ?

Lors de l’une des émission YouTube à laquelle il participe, rapportée par VGC, le journaliste déclare que le jeu n’est actuellement plus en développement :

« Je peux confirmer que le jeu est complétement terminé. Il n’y a plus de Wild maintenant… Wild est mort. Je pense que Michel Ancel a abandonné le projet… il ne travaille plus dessus désormais, le projet a été annulé. L’équipe qui travaillait dessus a peut-être essayé de rester ensemble pour travailler sur d’autres projets. »

Si tout cela se vérifie, et il faut toujours prendre des pincettes ici même si Grubb est assez fiable en ce moment, on ne sait donc pas ce qu’il advient des employés de Wild Sheep Studio, qui seraient près d’une cinquantaine. On espère que si Wild est bien annulé, l’équipe saura rebondir sur d’autres projets.