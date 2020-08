Werewolf: The Apocalypse – Earthblood présente son histoire dans un trailer

Puisque la gamescom vient de commencer (étant donné que l’Opening Night Live n’était que le début des hostilité), de nombreux jeux présentent leurs nouveautés, notamment chez IGN. Werewolf: The Apocalypse – Earthblood est l’un d’entre eux, et nous offre aujourd’hui un nouveau trailer.

Le protecteur de la nature

Après avoir montré son gameplay via plusieurs extraits, Werewolf: The Apocalypse – Earthblood se concentre rapidement sur ce qu’il va nous raconter, avec une histoire mettant un scène Cahal, un loup-garou qui a préféré s’exiler du monde suite à son manque de contrôle sur sa transformation.

Il devra néanmoins protéger ceux qui défient Mère Nature, avec l’aide de ses deux transformations. Quand il n’est pas humain, Cahal pour naturellement se transformer en un loup lambda, mais aussi en une bête féroce nommée Crinos, pour défendre l’écologie à sa façon en éviscérant ses ennemis.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, sortira le 4 février 2021 sur PC, Xbox One et PlayStation 4, ainsi que sur PS5 et Xbox Series X.