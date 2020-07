Werewolf: The Apocalypse – Earthblood montre du gameplay et une date de sortie

Lors de son passage durant l’IGN Summer of Gaming, avec un trailer en CGI, Werewolf: The Apocalypse – Earthblood nous avait promis de revenir lors de la Nacon Connect, où il a effectivement pu nous présenter un peu plus de gameplay.

Réveillez la bête en vous

Ce trailer très énergique nous montre donc toutes les possibilités du titre, où l’on pourra incarner notre héros en tant qu’humain lambda durant certaines phases, avant de se transformer en loup-garou géant pour détruire tout ce qui nous entoure.

Au delà de cette présentation, on retiendra surtout l’annonce de la date de sortie de ce Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, désormais fixée au 4 février 2021 sur PC, Xbox One et PlayStation 4, ainsi que sur PS5 et Xbox Series X.