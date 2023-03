Accueil > Actualités > Waven : Ankama et New Tales s’associent pour l’édition du MMORPG tactique

En phase alpha depuis déjà plusieurs années, Waven, le prochain MMORPG tactique au tour par tour free-to-play d’Ankama (Dofus, Wakfu), a donné de ses nouvelles. Plus tôt ce matin, l’entreprise française installée à Roubaix a annoncé avoir signé un « partenariat mondial de coédition » avec New Tales, un studio parisien fondé l’an dernier par des vétérans d’Activision-Blizzard Europe, afin de « rendre le jeu disponible à un maximum de joueurs à travers le monde. »

Lancement sur PC, mobiles et tablettes iOS et Android en 2023

Comme d’habitude, les deux partis ont échangé quelques mondanités par l’intermédiaire d’un communiqué dans lequel Anthony ‘Tot’ Roux, PDG d’Ankama, a déclaré que « Waven est un projet ambitieux et dont nous sommes très fiers ! Nous pensons qu’il a un véritable potentiel pour conquérir le marché international et, pour mettre toutes les chances de notre côté, nous avons décidé de nous faire accompagner. L’équipe de New Tales nous a séduit car elle rassemble des experts reconnus du secteur avec lesquels il est agréable d’échanger en toute simplicité. »

De son côté, le président et CEO de New Tales, Cédric Maréchal, s’est exprimé de la façon suivante : « Nous sommes ravis et impatients de faire découvrir Waven aux joueurs du monde entier. En plus d’avoir été immédiatement impressionnés par la qualité du jeu et son potentiel, nous avons fait la découverte d’une équipe talentueuse, passionnée et humaine avec laquelle nous prenons beaucoup de plaisir à collaborer. »

Waven sortira d’ici la fin de l’année sur PC, mobiles et tablettes iOS et Android.