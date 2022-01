Des vétérans d’Activision-Blizzard Europe fondent New Tales, un nouveau studio basé à Paris

Avant que toute l’attention médiatique soit portée sur le plus gros rachat de l’histoire entre Microsoft et Activision-Blizzard, ce dernier faisait face à de nombreuses polémiques et de multiples affaires internes regrettables, comme la fermeture de ses locaux à Versailles, qui avait entraîné des centaines de perte d’emploi, malgré une année aux bénéfices records. Aujourd’hui, on apprend que quelques-uns de ces talents se sont regroupés afin de poser les bases de New Tales, un nouveau studio qui officiera aussi en tant qu’éditeur.

Un nouveau studio/éditeur avec des membres expérimentés

Parmi les membres qui fondent New Tales, on retrouve ainsi Cédric Maréchal, ancien vice-président international chez Activision-Blizzard, qui officiera ici en tant que président et CEO du studio. Il est accompagné par une équipe toute aussi expérimentée, qui comprend Benoit Dufour en tant que COO, Delphine Le Corre et Emmanuel Obert, qui ont aussi travaillé chez Activision-Blizzard.

L’équipe est aussi complétée par Kim et Ray Gresko, cofondateurs de Blue Silver Studios, ainsi que de Julia Humphreys, qui a notamment travaillé sur Overwatch.

Le but du studio est alors de créer des licences originales tout en aidant d’autres développeurs en officiant en tant qu’éditeur.