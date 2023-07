Waven : Le free-to-play d’Ankama (Dofus) sortira le 16 août en accès anticipé, voici les packs

Après avoir marqué les esprits avec Dofus et d’autres projets depuis, le studio basé à Roubaix va sortir un nouveau MMORPG ambitieux. Baptisé Waven, celui-ci se présente comme un jeu de rôle massivement multijoueur au tour par tour avec une dimension tactique. Prévu en free-to-play en fin d’année, le titre va d’abord passer par la case de l’accès anticipé. Une date est tombée, voici tout ce que l’on sait.

Waven naviguera en août

C’est officiel, Waven sera disponible sur PC le 16 août 2023. Le titre sera d’abord lancé à travers des packs fondateurs (payants) et nous promet toujours une sortie dans sa version définitive en free-to-play plus tard dans l’année. Pas de date précise, mais « fin 2023 », avec une arrivée en plus sur mobiles et tablettes. En attendant, il faudra donc passer par cet early access.

Un accès anticipé qui proposera tout de même pas mal de contenus, avec un court prologue d’introduction en compagnie de Goultard, 250 quêtes accessibles, 300 sorts à équiper, 90 compagnons à collectionner, 17 destinations à parcourir et 25 héros jouables. D’autres contenus seront déployés au fur et à mesure (ou attendront la sortie finale), notamment la quête principale ou la défense d’île.

Présenté comme « le renouveau du RPG tactique » (rien que ça), Waven propose des combats au tour par tour, avec différents modes de jeu et une dose de deckbuilding. Avec la patte si reconnaissable d’Ankama, on retrouve bien sûr des noms bien connus, comme les archipels d’Amakna, Bonta et Brâkmar, des personnages cultes et bien d’autres mystères.

Détails des packs fondateurs de Waven

Comme tout bon early access, le titre va d’abord passer par une période payante, avant de déployer pleinement son contenu de façon free-to-play. Pour y jouer en avant-première tout en soutenant les développeurs, il sera possible de profiter de cet accès anticipé avec différents packs, octroyant divers bonus. Les prix ne sont pas encore connus. Voici le détail :

Pack Fondateur Standard

3 000 Gemmes

4 emotes Épée Brisée

1 trophée Trône

Pack Fondateur Deluxe

5 000 Gemmes

1 familier Symbiote

4 effets visuels en combat

4 effets visuels monde

Tous les cosmétiques du Pack Standard

Pack Fondateur Premium

7 000 Gemmes

1 familier Dark Vlad

4 effets visuels du monde Premium

4 effets visuels en combat Premium

4 bulles de dialogue Goultard

Tous les cosmétiques du Pack Deluxe et du Pack Standard

Rendez-vous donc le 16 août prochain pour la sortie de Waven en accès anticipé sur PC et Mac. Vous pouvez dès à présent retrouver le jeu sur Steam.